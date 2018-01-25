Стало известно, во сколько обошелся перелет Порошенко с делегацией в Давос

Государственное управление делами заплатило государственному авиационному предприятию "Украина" 1 млн 651 тыс. 314 гривень за перелет украинской делегации в Швейцарию, где проходит Всемирный экономический форум в Давосе.

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Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Едином веб-портале использования публичных средств, передает ТСН.

Зачисление средств на баланс ГАП "Украина" произошло 19 января 2018 года. В описании транзакции говорится, что эти деньги потрачены на авиаперевозки украинской делегации во главе с президентом Украины Петром Порошенко – Киев-Цюрих-Киев.

Как сообщал УНИАН, в швейцарском Давосе 23-26 января 2018 года проходит очередной Всемирный экономический форум. Это уже 48-я в истории встреча самых влиятельных людей мира - политиков, бизнесменов, общественных деятелей и других.

Украинский президент Петр Порошенко прибыл в Давос 24 января. Там у него запланированы встречи с коллегами, в частности, президентом США Дональдом Трампом, инвесторами и международными кредиторами.