Суд отпустил голову Госаудитслужбы, у которой нашли золотые слитки, под личное обязательство

Соломенский районный суд Киева удовлетворил частично ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры и применил к председателю Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой меру пресечения в виде личного обязательства.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принял судья Алексей Бобровник.

САП просила применить к Гавриловой, подозреваемой в незаконном обогащении и декларировании недостоверных данных, меру пресечения в виде залога в размере 1 млн 816 грн.

"Применить в отношении подозреваемой Гавриловой Лидии Владимировны меру пресечения в виде личного обязательства сроком на 60 суток, то есть до 25 марта 2018 включительно", - заявил судья.

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В то же время, согласно решению суда, на председателя Госаудитслужбы возложены следующие процессуальные обязанности: являться по первому вызову следователя, детектива, прокурора и суда; не отлучаться из Киева без разрешения следователя, прокурора и суда; уведомлять следователя, прокурора, детектива или суд об изменении места жительства; воздерживаться от общения со свидетелями в этом уголовном производстве; сдать на хранение паспорт гражданина Украины, паспорт для выезда за границу, служебный паспорт и другие документы, дающие право выезжать за границу.

Также судья заявил, что в случае нарушения подозреваемой процессуальных обязательств к ней может быть применена более жесткая мера пресечения и наложено денежное взыскание.

Данное решение суда обжалованию не подлежит.

Как заявила журналистам сама Гаврилова, она этим решением довольна.

В свою очередь прокурор по делу Виталий Кравец скаазв, что следствие будет продолжаться и орган досудебного расследования будет пытаться как можно быстрее передать дело в суд.

Применить к подозреваемой меру пресечения в виде личного обязательства во время судебного заседания просили адвокаты Гавриловой.

Как сообщал УНИАН, 23 января детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Госаудитслужбы Гавриловой в незаконном обогащении на сумму почти 10 млн грн и декларировании недостоверных данных.