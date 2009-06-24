Луценко: будущему Президенту придется искать общий язык со всеми

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО считает, что будущему Президенту Украины придется находить общий язык со всеми политическими силами, которые будут представлены в парламенте, поскольку иначе Украину ожидает продолжения противостояния.

Об этом он заявил сегодня в эфире «5 канала».

«Думаю, что после президентских выборов новоизбранный Президент – будет ли это ТИМОШЕНКО, или, не к ночи будет сказано, ЯНУКОВИЧ... – столкнется с тем же раскладом в парламенте. И уверен, что находить общий язык между всеми политическими силами в парламенте придется, иначе Украину ожидают очередные импотентные действия ими же (гражданами Украины – УНИАН) избранного и оплаченного парламента. Думаю, что новоизбранный Президент заведомо во время выборов должен декларировать возможность перейти ту стену недоразумений и вражды, войны, которая, к сожалению, возникла между украинскими политиками. Нужно начинать с нового листа, новому Президенту», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.