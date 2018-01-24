В МИД назвали главную причину, из-за которой Украина не будет рассматриваться потенциальным кандидатом в НАТО

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль подчеркивает, что Украина не будет рассматриваться потенциальным кандидатом на получение членства в Организации Североатлантического договора (НАТО) при отсутствии прогресса в реализации необходимых реформ, и в частности в приведении Вооруженных сил Украины к стандартам Альянса.

Об этом она сказала в эфире «5 канала».

"Что касается НАТО, то сейчас НАТО формирует свою повестку дня по новым членам. Рассматриваются как Балканы, так и другие страны. И сейчас, если Украина не покажет конкретного прогресса, то мы снова будем вне этого круга стран, которые рассматриваются как потенциальные кандидаты на членство в НАТО", - заявила Зеркаль.

В этой связи дипломат сослалась на слова министра иностранных дел Павла Климкина, который сказал, что Альянс становится для Украины приоритетной задачей "с точки зрения выполнения наших планов, которые традиционно выполняются не очень качественно".

Она добавила, что в Альянсе отслеживают ситуацию в Украине.

"До 2020 года на самом деле осталось очень мало времени", - сказала Зеркаль.

Читайте такжеПарубий назвал приоритетом принятие важного для интеграции в НАТО закона на следующей сессии ВР

Как известно, Украина поставила себе амбициозную цель привести Вооруженные силы к стандартам Альянса до 2020 года.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2017 года глава миссии Украины при Североатлантическом альянсе Вадим Пристайко заявил, что в НАТО не довольны выполнением Украиной Годовой национальной программы.

По словам украинского дипломата, 8 ноября вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в штаб-квартире НАТО провела встречу с помощником генерального секретаря НАТО Алехандро Алваргонзалесом, где обсуждалась последняя оценка выполнения программы.

"Я не хочу раскрывать все обсуждения, но могу сказать, что сторона НАТО не довольна. И это было прямо сказано. Чем мне нравится НАТО - здесь, в отличие от других организаций, люди привыкли говорить то, что есть. Натовская сторона не удовлетворена результатами и темпами выполнения ГНП, и это уже не первый год, это не первая Годовая национальная программа, которую можно было бы научиться выполнять более эффективно", - сказал Пристайко.

16 января председатель Представительства Организации Североатлантического договора (НАТО) в Украине, директор Офиса связи НАТО в Украине Александр Винников заявляет, что прогресс Украины в реализации Годовой национальной программы сотрудничества с НАТО в 2017 году будет обсуждаться в ближайшие недели.