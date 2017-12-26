Зеркаль о Минских соглашениях: нет более успешного формата, если Россия не хочет вести диалог

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляет, что все заинтересованные страны поддерживают Минский формат переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе, потому что другого формата нет. Об этом она сказала в эфире «5 канала».

"Нет другого формата, поэтому все поддерживают Минский формат", - сказала Зеркаль.

При этом ее спросили, проходят ли поиски более эффективного формата с целью восстановления территориальной целостности Украины.

По ее словам, в этом году более интенсивно работал формат с участием специального представителя Государственного департамента США по делам Украины Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова.

"Вы считаете, что другие форматы будут более успешными, если одна сторона не хочет вообще вести диалог?" - отметила Зеркаль.

"Мы стараемся использовать все форматы на всех площадках, и только так оно работает. Оно не работает в отрыве от остальных. Оно не работает даже в отрыве от остальных вопросов, связанных с внешней политикой и с кризисами, которые происходят в мире, потому что мы не живем в отдельном мире, мы живем в глобальном мире", - заявила дипломат.

"И Россия является игроком в различных конфликтных зонах. И то, что государственный секретарь США Рекс Тиллерсон на последней министерской конференции сказал, что для них важнейшим вопросам безопасности является вопрос Украины, я считаю, что это большой шаг вперед", - сказала Зеркаль.

Как сообщал УНИАН, недавно посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что после назначения Курта Волкера на должность специального представителя Государственного департамента США по делам Украины вопрос о включении США в "нормандский формат" на высшем политическом уровне не стоит.