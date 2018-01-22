Новоизбранный президент ПАСЕ заявил, что диалог с российской делегацией продолжается

Новоизбранный президент Парламентской асамблеи Совета Европы Микеле Николетти заявил, что диалог с представителями России продолжается в соответствии с ценностями и обязательствами ПАСЕ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время выступления после избрания его главой ПАРЕ.

«Российский парламент не представил делегацию на сессию 2018 года. Тем не менее, диалог с российскими парламентариями и со всеми другими делегациями продолжается в соответствии со всеми нашими ценностями и обязательствами», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 января, председателя парламентской группы социалистов, демократов и зеленых, итальянец Микеле Николетти избрали президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Он избран без процесса формального голосования.

Председательствующий на заседании сообщил, что получил предложение только по одной кандидатуре на избрание на пост президента ПАСЕ. Этой кандидатурой является Николетти.

Читайте такжеПАСЕ без голосования избрала президентом итальянца Николетти

«Я по этой причине объявляю господина Николетти избранным президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы на этой очередной сессии», - заявил председательствующий на заседании.

Группа социалистов, демократов и зеленых, именно от которой в этом году избирался новый председатель ПАСЕ, других кандидатур на выдвигала.

Как известно, в октябре 2017 года ПАСЕ приняла проект резолюции, подготовленный Николетти, целью которой было создание условий для снятия политических санкций с делегации РФ. Однако Комитет министров СЕ не поддержал создание рабочей группы для поиска механизма возвращения РФ в Ассамблею.

В январе 2016 года Николетти посещал Украину в качестве докладчика Комитета по политическим вопросам и демократии ПАСЕ.

Тогда он заявлял, что коррупция подрывает идею верховенства права в Украине. Также отмечал, что переаттестация судей в Украине необходима, но должна осуществляться с участием самих судей.