Вице-президент США посетит Украину и Грузию

Вице-президент США Джозеф БАЙДЕН 20-24 июля посетит Грузию и Украину.

Об этом передает РИА «Новости»со ссылкой на сообщение Белого дома.

"Во время своего визита вице-президент встретится с политическим руководством обеих стран, равно как и с представителями оппозиции и общественных организаций", - говорится в документе.

"Вице-президент продемонстрирует поддержку со стороны США продолжающимся демократическим и экономическим реформам, а также обсудит интересующие США и эти страны вопросы", - отмечается в сообщении.

О деталях поездки будет позднее объявлено дополнительно, сообщила пресс-служба Белого дома.