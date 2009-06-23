Вице-президент США посетит Украину и Грузию
09:57, 23 июня 2009Политика
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Байден продемонстрирует поддержку
Вице-президент США Джозеф БАЙДЕН 20-24 июля посетит Грузию и Украину.
Об этом передает РИА «Новости»со ссылкой на сообщение Белого дома.
"Во время своего визита вице-президент встретится с политическим руководством обеих стран, равно как и с представителями оппозиции и общественных организаций", - говорится в документе.
"Вице-президент продемонстрирует поддержку со стороны США продолжающимся демократическим и экономическим реформам, а также обсудит интересующие США и эти страны вопросы", - отмечается в сообщении.
О деталях поездки будет позднее объявлено дополнительно, сообщила пресс-служба Белого дома.
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