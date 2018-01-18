Упоминания "Минска" в законе о деоккупации нет: Винник объяснил, что имел ввиду другой текст законопроекта

Народный депутат Украины Иван Винник (фракция БПП) утверждает, что в тексте закона о деоккупации не упоминаются Минские соглашения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

По словам депутата, озвученные им поправки к законопроекту под стенограмму касались не президентского текста, а текста, который был подготовлен ко второму чтению комитетом.

Он добавил, что, поскольку еще раньше под стенограмму было озвучено, что из текста президентского законопроекта изымаются все упоминания о Минских соглашениях, поэтому никаким образом в текст эти упоминания не могли быть возвращены.

В то же время во время доклада, как сообщал УНИАН, Винник сослался на восстановление части 1 статьи 7 «в редакции автора проекта», а автором проекта является президент Украины, а не комитет парламента, который готовил законопроект ко второму чтению.

В президентском законопроекте в ч. 1 ст. 7 отмечалось: «При осуществлении органами государственной власти Украины, их должностными лицами политико-дипломатических мероприятий по восстановлению территориальной целостности Украины в пределах международно признанной границы Украины обеспечивается приоритетность выполнения безопасностных положений Минского протокола от 5 сентября 2014 года, Минского меморандума от 19 сентября 2014 года и «Комплекса мер» от 12 февраля 2015 года с целью создания необходимых условий для политического урегулирования в соответствии с нормами и принципами международного права и законодательства Украины».