Литвин: в Украине нет никакого дееспособного правительства

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН не гарантирует, что в Украине состоятся «нормальные цивилизованные» президентские выборы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в ходе поездки в Ровенскую область.

«Я сегодня не гарантирую, что у нас состоятся нормальные цивилизованные президентские выборы, потому что в Украине хаос и неуправляемость», - заявил В.ЛИТВИН.

Он считает, что сегодня необходимо собраться в Верховной Раде руководству государства, а также руководителям ведущих политических сил, и определиться с ситуацией и планом первоочередных действий.

В.ЛИТВИН сказал, что «сегодня происходит выяснение отношений», отметив, что идет «война лилипутов, которым надули рейтинги и которые думают, что их народ любит».

В.ЛИТВИН считает, что необходимо провести специальное заседание ВР. Также он предлагает «создать правительство народного доверия или национального спасения». При этом спикер не уточнил, какие политические силы должны были бы представить своих представителей в это правительство.

В.ЛИТВИН признает, что сегодня в Украине «нет никакого дееспособного правительства». По его словам, «все зациклены на противостоянии, на борьбе». «Власть - банкрот, оппозиция - потешная и мнимая, которая исключительно стремится вклиниться во власть, а не предложить альтернативу», - заявил председатель ВР.

По его словам, сегодня «все держится на инерции и на людях, которые еще работают».