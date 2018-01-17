Луценко анонсировал спецконфискацию в бюджет в первом полугодии еще 3 миллиардов гривень

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко анонсирует спецконфискацию в госбюджет еще 3 млрд гривен в первой половине этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сообщил во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны.

«Мы планируем еще 3 млрд гривен также спецконфисковать в первой половине этого года. Как, где и когда - не буду разглашать в интересах следствия», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля 2017 секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов и генпрокурор Луценко заявили о вступлении в законную силу решения суда о зачислении в госбюджет 1,5 млрд долларов, арестованных на счетах экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения. Служба финансового мониторинга Украины выявила 42 компании-нерезидента, близкие к Януковичу, и в июне 2014 года заблокировала на счетах 19 таких компаний 1,5 млрд долларов.

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11 января 2018 заместитель генерального прокурора Евгений Енин прокомментировал материал издания Al Jazeera, в котором содержалась ссылка на решение Краматорского суда, которое позволило конфисковать 1,5 млрд долларов, похищенных у государства Януковичем и его сообщниками. "Очень рекомендовал бы тщательно проанализировать именно первоисточник информации, а именно информацию, опубликованную телеканалом Al Jazeera. Особенно видео", - сказал Енин. Он обратил внимание на фокус внимания в этом материале, где "прежде всего речь идет о размахе той индустрии отмывания денег в мировом масштабе, в том числе на примере Украины". "Прежде всего, отмечается, что указанная индустрия, как и фиктивные предприятия, так и топ-чиновники, так и представители банков, так и представители тех или иных регуляторов, как в Украине, так и в странах Запада, очень хорошо приспособились к правилам нормативного регулирования финансовых сделок", - сказал Енин.

Енин подчеркнул, что решение суда является законным, но детали процесса он раскрыть не может. Он отметил, что это решение суда не единственное, которое позволило конфисковать похищенные средства.

В публикациях ряда СМИ говорилось о том, что компания Investment Capital Ukraine, принадлежавшая Валерии Гонтарева до ее назначения на должность председателя НБУ, помогала Януковичу вывести из страны 1,5 млрд долларов в период с 2012 по 2014 год, выступая посредником по купле облигаций в долларах от имени восьми кипрских компаний.

Нацбанк не согласен с обвинениями в адрес своего руководства. Как пояснили в НБУ, государственный «Ощадбанк» привлек компанию ICU как лицензированного брокера для проведения сделок с нерезидентами, при этом в финучреждении подтвердили поступление денежных средств и проведение финансового мониторинга этих компаний. По данным НБУ, все документы и выписки со счетов в государственном банке полностью соответствовали требованиям действующего законодательства.

В то же время, как пояснили в НБУ, в середине 2014 появилась информация, что эти компании-нерезиденты могут принадлежать «преступной власти», после чего регулятор инициировал арест этих счетов. Гонтарева заявила, что ее практическая деятельность в компании ICU главным образом была направлена на управление активами, и она не имела отношения непосредственно к брокерской деятельности.