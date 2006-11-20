1,5 тысячи луганчан отказались от центрального отопления

В Краснодонском районе Луганской области из-за повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги от центрального отопления отказались почти 1,5 тыс. граждан.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь Луганской областной организации политической партии «Народный Союз «Наша Украина» Артем ШЕВЧЕНКО.

По его словам, недавно заместитель городского председателя Краснодона Сергей ИЗМАЙЛОВ утвердил образец соответствующего заявления. Чтобы не иметь тепла в жилье граждане должны заплатить достаточно большие деньги. Согласно обязательным к выполнению положениям заявления, жители многоэтажек обязаны обеспечить надлежащую тепловую изоляцию помещения, установить транзитные стояки центрального отопления, возместить расходы, связанные с отключением помещения от центрального отопления и горячей воды, оплатить задолженность за полученные ранее коммунальные услуги и другое.