Место Черновецкого займет пенсионер Кульчинский (фото)

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Николая КУЛЬЧИНСКОГО народным депутатом Украины.

Как сообщили УНИАН в отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, такое решение было принято сегодня на заседании ЦИК, которое провел ее председатель Ярослав ДАВЫДОВИЧ.

Н.КУЛЬЧИНСКИЙ - 1947 г.р., образование высшее, пенсионер, проживает в г. Киеве, член политической партии „Народный Союз Наша Украина”, включенный в избирательный список блока “Наша Украина” под № 87.

Перед этим ЦИК рассмотрела заявление Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, избранного в Верховную Раду по списку “Нашей Украины” (№29) 26 марта 2006 года, о его отказе от мандата народного депутата и признала Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО отказавшимся от мандата депутата.

Кульчинский Николай Георгиевич, председатель Полтавского областного объединение Всеукраинского общества "Просвіта". Родился 10 апреля в 1947 г. в г. Дубно, Ровенской обл. Образование: Полтавский вечерний университет журналистики; Полтавский филиал Института менеджмента и бизнеса, менеджер коммерческой. деятельности. В 1969 г. арестован и осужден по ст. 187 ч.1 УК УССР ("клевета на советскую действительность") на 2,5 года заключения в лагерях общего режима (наказание отбывал в г. Бердянске, с.Аполлоновке).

Депутат III и IV созывов Верховной Рады, фракция Нашей Украины.