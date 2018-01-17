Нардепам осталось рассмотреть более 100 поправок к законопроекту по Донбассу
Депутаты продолжат рассмотрение поправок к законопроекту о деоккупации Донбасса с 551-й.
Народным депутатам осталось рассмотреть более 100 поправок к законопроекту «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» (№ 7163).
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Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время в сессионном зале Верховной Рады рассмотрено 550 поправок из 673.
В сессионном зале сегодня, как и вчера во время рассмотрения поправок, находятся не более 200 народных депутатов.
Народный депутат Оксана Корчинская, выступая на заседании парламента, заявила, что стыдно, когда народные депутаты, в несколько раз подняв себе заработную плату, не являются на рабочие места и не работают над поправками к законопроекту, который важен для страны.
В настоящее время в заседании ВР объявлен плановый, согласно регламенту, перерыв с 12.00 до 12.30, а после него депутаты будут продолжать рассмотрение поправок с 551-й.