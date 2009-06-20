Тимошенко рассказала медикам, что общего у них с министрами

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО считает, что профессии политика (правительственного чиновника) и медицинского работника чем-то схожи, и мечтает сделать так, чтобы правительственные чиновники, как и медики, приносили клятву никогда и никому не отказывать в помощи.

Как сообщили УНИАН в управлении по связям со СМИ Секретариата Кабмина, об этом говорится в приветствии главы правительства по случаю Дня медицинского работника.

"Вы всегда на переднем крае, вы первыми чувствуете беду и пытаетесь ее не допустить. Сегодня мне пришла мысль, что есть кое-что общее между профессиями политика (правительственного чиновника) и медицинского работника. Политики (как и все другие люди) обращаются к вам, когда им плохо. А вы обращаетесь к политикам, когда тяжело вам, когда затруднительно вашей сфере”, - отметила премьер, обращаясь к медикам. При этом она отметила, что “есть и ключевое отличие. Потому что вы, в отличие от политиков, никогда и никому не отказываете в помощи”. “Поэтому, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО, - моя мечта сделать так, чтобы и правительственные чиновники принимали что-то наподобие клятвы Гиппократа и не могли отказать в помощи так же, как и вы. По крайней мере, я сама буду стремиться к этому обязательно!”.

Ю.ТИМОШЕНКО поздравила медицинских работников с профессиональным праздником и отметила, что считает их профессию самой святой, самой благородной и самой нужной людям, за которую, к сожалению, платят так немного.

Глава правительства поблагодарила работников медицины за то, что они делают для людей, и пожелала им счастья, успехов, тепла и уюта в семье, удачи и крепкого здоровья.