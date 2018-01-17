Россию надо заставить добросовестно выполнять Минские соглашения – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко считает, что Россию надо заставить добросовестно выполнять Минские соглашения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время традиционной встречи с главами дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Украине.

Порошенко поблагодарил за поддержку партнеров по «нормандскому формату» - федерального канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.

В частности, Порошенко поблагодарил Макрона за его лидерство и видение обновленной Европы.

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«Совместно с мощной международной проукраинской коалицией, наконец, должны заставить Россию добросовестно выполнять Минские соглашения», - подчеркнул президент.

Кроме того, Порошенко поблагодарил Австрию как стране, которая в прошлом году председательствовала в ОБСЕ, и пожелал успехов следующему итальянском председательству.

«Рассчитываем на тесное сотрудничество в деле возвращения мира на украинскую землю», - сказал Порошенко.

Также глава Украинского государства отметил «мужественную и самоотверженную» деятельность многочисленных наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на временно оккупированных территориях Донбасса.

«Даже угроза здоровью и жизни со стороны российских оккупационных войск их не останавливает от выполнения благородной миссии», - добавил он.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Россия хочет уничтожить Украину как государство и вернуть ее в свою «сферу влияния».