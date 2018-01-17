СММ ОБСЕ за сутки зафиксировала более 125 взрывов на Донбассе

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что за сутки в Донецкой и Луганской областях зафиксировали более 125 взрывов.

Об этом говорится в отчете миссии за период с 19:30 14 января до 19:30 15 января, опубликованном 16 января на сайте ОБСЕ.

"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня, включая около 125 взрывов, если сравнивать с предыдущими 24 часами (около 65 взрывов)", - говорится в отчете.

Как отмечают наблюдатели, ведение огня было зафиксировано в районе Донецкой фильтровальной станции, Авдеевки, Майорска, Светлодарска, Новолуганского и Широкино.

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Так, вечером 14 января наблюдатели во время пребывания в Светлодарске (в 57 км к северо-востоку от Донецка) слышали 52 неопределенных взрыва и более 860 выстрелов и очередей ведения огня из вооружения, установленного на боевую машину пехоты (БМП-2), крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Все эти случаи применения вооружения произошли на расстоянии 3-5 км с востока.

Также камера СММ в районе Донецкой фильтровальной станции вечером и ночью с 14 на 15 января задокументировала пролет двух снарядов с запада на восток и три снаряда с востока на запад, после которых прозвучали 43 взрыва из неустановленного типа вооружения.

"В Луганской области Специальная мониторинговая миссия задокументировала одно нарушение режима прекращения огня (взрыв). В предыдущие 24 часа миссия задокументировала около 40 нарушений режима прекращения огня, включая 11 взрывов", - говорится в отчете.