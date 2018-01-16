Посол США рассказала о предоставлении Украине бесплатного летального оружия

Украина получит оборонительное летальное оружие от США бесплатно, средства в сумме 350 млн долларов на это Соединенные Штаты заложили в своем оборонном бюджете. Однако Конгресс США должен утвердить список оружия, которое будут поставлять.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказала посол США в Украине Мари Йованович.

"На самом деле в прошлом году Администрация (президента США) приняла решение о предоставлении Украине дополнительных оборонных возможностей. Пока что подробностей, как это будет сделано, нет. У нас, как и в Украине, есть определенная процедура - для реализации этих решений мы должны проинформировать Конгресс о том, как это будет сделано. И только пройдя эту процедуру, приступить к реализации. Мы рады, что это решение принято. Это позволит Украине укрепить свою обороноспособность, что важно для защиты суверенитета и территориальной целостности вашей страны", - сказала Йованович.

Будет ли разрешено использовать оружие в зоне АТО, пока неизвестно.

"Детали еще прорабатываются. И мы работаем не только в рамках нашего внутреннего процесса с Конгрессом, но и в переговорах и в координации с правительством Украины. Однако, еще раз подчеркну, что речь идет именно об оборонительном оружии", - сказала Йованович.

Читайте такжеПоставка американского летального оружия Украине "ведет к войне" - МИД России

Посол США также пояснила процедуру предоставления оружия Украине: "Если речь идет о помощи в усилении обороноспособности, то как и при любой другой помощи какой-либо стране, мы всегда должны проработать это дело и проинформировать Конгресс. Процедура информирования ветвей власти в Соединенных Штатах занимает некоторое время. Кроме того, потом нужно будет обработать все логистические вопросы, чтобы поставки были выполнены тщательно и хорошо. И это, прежде всего, в интересах Украины. Администрация (президента США) приняла это решение о предоставлении Украине дополнительных оборонных возможностей. Теперь об этом должен быть проинформирован Конгресс, но, напомню, что Конгресс уже в свое время принял закон, который предусматривает финансирование такой помощи, и мы знаем, что Конгресс в целом поддерживает этот вопрос, поэтому ждем движения вперед в этом деле".

Также посол отметила, что речь идет о помощи Украине от правительства США, а не о коммерческих поставках.

"Сейчас мы говорим об оборонительной помощи, которая предоставляется Украине от правительства Соединенных Штатов. Коммерческие контракты и коммерческая продажа - это совсем другой вопрос", - отметила Йованович.

Россия негативно отреагировала на решение США о военной помощи для Украины. Йованович рассказала, как это может повлиять на отношения Вашингтона с Москвой.

"Тут я вспомню слова министра обороны США Джеймса Мэттиса, которые он сказал во время своего визита в Украину: "Оборонительные вооружения не являются провокационными вопросом, если только вы не агрессор".