Климкин в первой беседе с новым главой МИД Польши обсудил исторические вопросы

Министры иностранных дел Польши Яцек Чапутович и Украины Павел Климкин сегодня обсудили польско-украинские вопросы исторического прошлого.

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Об этом сообщает Министерство иностранных дел Польши в микроблоге Twitter.

Новый глава внешнеполитического ведомства Польши во время телефонного разговора с украинским коллегой Павлом Климкиным получил поздравления по поводу вступления в должность главы польского МИД.

«Хороший разговор касался сотрудничества в связи с непостоянным членством Польши в Совете безопасности ООН и двусторонних отношений, включая польско-украинские исторические вопросы», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, глава украинского внешнеполитического ведомства рассчитывает на плодотворное сотрудничество с новым главой МИД Польши. Климкин договорился с Чапутовичем о встрече в ближайшее время.

Ранее 9 декабря Климкин заявил, что Украина всегда будет говорить с Польшей как с другом, включая вопросы исторической памяти.

11 декабря посол Польши в Украине Ян Пекло отметил, что определенные маргинальные группы в Польше и Украине хотят испортить отношения между странами в интересах Российской Федерации.