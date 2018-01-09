Климкин прокомментировал назначение нового главы МИД Польши вместо Ващиковского

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассчитывает на плодотворное сотрудничество с новым главой внешнеполитического ведомства Польши Яцеком Чапутовичем.

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Об этом Климкин написал в Twitter.

"Поздравляю господина министра Я.Чапутовича с назначением на должность руководителя МИД Польши. Рассчитываю на плодотворное сотрудничество для укрепления стратегического партнерства между Украиной и Польщeю. Дружба между нашими странами и народами является огромной общей ценностью, мы обречены на успех!", - заявил Климкин.

Как сообщал УНИАН, Чапутович был назначен новым министром иностранных дел Польши сегодня, 9 января. Ранее должность главы МИД занимал Витольд Ващиковский.

Также сегодня был назначен новый министр национальной обороны Польши. Им стал Мариуш Блащак.