Обмен списками пленных для очередного этапа планируется на 18 января - Лутковская

Украинская сторона планирует 18 января обменяться актуальной информацией и списками заложников с представителями так называемых «ЛНР/ДНР».

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская в интервью «112 Украина».

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«Сейчас проводится очень важная и очень нужная работа, когда мы вновь актуализируем списки - каждый у себя. Мы должны встретиться 18 января и обменяться актуальной информацией и актуальными списками. После этого начнутся переговоры по следующему этапу», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря, на Донбассе состоялся обмен украинских заложников. Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на востоке и отбывали наказание в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложника.

Среди освобожденных украинских заложников - 32 военных и 41 гражданское лицо.