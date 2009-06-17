Депутат, прокурор и начальник милиции убили прохожего

Вчера около 20 часов недалеко от пгт Головановск Кировоградской области в результате столкновения с народным депутатом от БЮТ Виктором ЛОЗИНСКИМ, Головановским районным прокурором Евгением ГОРБЕНКО и начальником Головановского райотдела милиции Михаилом КОВАЛЬСКИМ погиб мужчина (1954 года рождения).

Об этом корреспонденту УНИАН стало известно из компетентных источников в правоохранительных органах.

Согласно полученной информации, народный депутат вместе с местными руководителями прокуратуры и МВД ехал в автомобиле вдоль охотничьих угодий. В человеке на обочине они заподозрили браконьера. По предварительным данным, тот стрелял в сторону машины. После этого между мужчинами возникла потасовка, в результате которой нардеп, прокурор и милиционер задержали нападающего.

По информации собеседника УНИАН, им оказался безработный житель Головановского района. Он был доставлен в Головановскую центральную районную больницу с диагнозом «травматический шок и огнестрельное ранение», где умер во время оказания ему медицинской помощи.

У В.ЛОЗИНСКОГО, Е.ГОРБЕНКО и М.КОВАЛЬСКОГО диагностированы порезы и ушибы, которые они получили во время сопротивления мужчины. У погибшего было выявлено и изъято 2 единицы огнестрельного оружия и нож.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Кировоградской области, на место происшествия для выяснения обстоятельств выезжал областной прокурор Геннадий ТЮРИН с двумя заместителями, а также сотрудники милиции. Была организована доследственная проверка, по результатам которой Управлением МВД в области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное тяжелое телесное повреждение, совершенное способом, имеющим характер особого мучения, или совершенное группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или совершенное по заказу, или повлекшее смерть потерпевшего). Cтатья предусматривает наказание от 7 до 10 лет заключения.

Следователями выдвинуто несколько версий инцидента, которые сейчас отрабатываются.

В то же время в Департаменте связей с общественностью МВД УНИАН заявили, что не владеют информацией по этому поводу.