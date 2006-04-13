Третяков считает, что Березовский выполняет заказ из Киева

Член политсовета партии “Народный Союз Наша Украина” Александр ТРЕТЬЯКОВ считает, что российский бизнесмен Борис БЕРЕЗОВСКИЙ, пытаясь скомпрометировать украинских политиков, действует по заказу из Киева.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НСНУ, об этом он заявил в интервью “Украинской правде”, комментируя последние заявления Б.БЕРЕЗОВСКОГО.

“По моему мнению, весь выплеск информационной грязи координировался и координируется из одного центра. Создается впечатление, что кто-то в Киеве берет в нужный момент трубку и заказывает в Лондоне очередной скандал”, - сказал А.ТРЕТЬЯКОВ.

“Думаю, настоящую цель заявлений господина БЕРЕЗОВСКОГО раскрывает не их путаное содержание, а время их появления”, – заявил А.ТРЕТЬЯКОВ. - Борис Абрамович появляется в самые тяжелые моменты работы новой украинской власти: после отставки правительства Юлии ТИМОШЕНКО, во время газовых переговоров с Россией, накануне ключевых событий парламентской избирательной кампании”.

“При всей хаотичности утверждений БЕРЕЗОВСКОГО, они имеют вполне конкретную цель”, – считает А.ТРЕТЬЯКОВ. - Каждое его заявление – это утверждение о "внешнем финансировании" демократических изменений в Украине, это желание дискредитировать Помаранчевую революцию, с которой он никогда не имел ничего общего. Клятвы на верность идеалам свободы прикрывают его настоящую задачу – скомпрометировать команду Президента Украины и непосредственно Виктора ЮЩЕНКО”.

“Специальная парламентская комиссия и правоохранительные органы не нашли подтверждения заявлениям международного авантюриста. Но голословные обвинения нанесли ощутимый удар по украинской демократии”, – сказал А.ТРЕТЬЯКОВ.

“Скандалы и взаимные обвинения в помаранчевом лагере помогли вернуться из политического небытия многим кучмистам. Неужели это и является "развитием демократии в Украине", которым так озабочен Борис БЕРЕЗОВСКИЙ? Но этот кто-то, в свою очередь, действует в пределах чужого, а не собственного сценария. Написан он не в Украине и направлен против Украины. Думаю, последние заявления БЕРЕЗОВСКОГО тоже появились "на заказ". Ведь украинская демократия снова перед выбором”, - отметил А.ТРЕТЬЯКОВ.

Как сообщал УНИАН, в сентябре прошлого года после обвинений в финансировании Б.БЕРЕЗОВСКИМ президентской избирательной кампании Виктора ЮЩЕНКО глава государства заявил, что не получал деньги от Б.БЕРЕЗОВСКОГО или из каких-либо других иностранных источников. Д.ЖВАНИЯ и А.ТРЕТЬЯКОВ также это отрицают.

В апреле 2006 года Б.БЕРЕЗОВСКИЙ обратился в суд с требованием к членам совета партии “Народный Союз Наша Украина” Давиду ЖВАНИИ и А.ТРЕТЬЯКОВУ отчитаться об использовании предоставленных им 22,850 млн. долларов США “на развитие демократии в Украине”.