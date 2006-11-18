Балога: зам генпрокурора проводит заказную дискредитацию Луценко

Заместитель генерального прокурора Ренат КУЗЬМИН выполняет заказ, направленный на политическую дискредитацию министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, заявляет глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА.

Как сказал он в интервью еженедельнику «Зерклао недели» (18-24 ноября), «нет сомнения в том, что Ренат КУЗЬМИН выполняет заказ. Его задача - политически дискредитировать господина ЛУЦЕНКО. Пусть господин КУЗЬМИН, прежде чем делать такие мелкие царапины на политической фигуре Юрия ЛУЦЕНКО, проанализирует, сколько выдавалось оружия с 1994-го по 2004 год. Пусть составит акты о коррупции на тех министров, которых уже нет, которые есть, но прячутся за пределами Украины. А когда это сделает, пусть сравнит масштабы».

В.БАЛОГА выразил уверенность в тому, что «акт, составленный относительно действий ЛУЦЕНКО, не имеет никаких перспектив, поскольку это политический заказ и реализуется он человеком, которому не место в органах прокуратуры».

Как сообщал УНИАН, 14 ноября заместитель генпрокурора Р.КУЗЬМИН заявил, что Генеральная прокуратура Украины обнаружила факт коррупционных деяний в работе министра внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО, расследуя дело об убийстве сотрудника УБОП Романа Ерохина.

По данным информированного источника, 15 ноября Генеральная прокуратура передала в Печерский райсуд Киева для рассмотрения по существу два протокола, составленные за якобы коррупционные деяния Ю.ЛУЦЕНКО, в том числе о немотивированной раздаче высоких званий и свыше 160 единиц оружия.