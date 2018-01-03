Заявлениям России о ситуации в Украине уже никто не верит - советник Трампа

Советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности, генерал-лейтенант Герберт Рэймонд Макмастер подчеркивает, что заявлениям Российской Федерации об Украине уже никто не верит. Об этом он сказал в интервью внештатной журналистке «Голоса Америки» Грете Ван Састерен.

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Советник Трампа считает, что необходимо найти способ противостоять достаточно продвинутой новой стратегии, которую Россия усовершенствовала по многим параметрам. По словам генерала, эта новая угроза включает использование дезинформации, пропаганды и социальных сетей для того, чтобы расколоть общество и настроить социальные группы друг против друга.

«Мы коснулись этой проблемы в нашей Стратегии национальной безопасности, потому что для нас важно открыто говорить о том, что разъединяет и объединяет нас как нацию, о наших стремлениях и ценностях, таких как права человека, верховенство права и демократия», - заявил Макмастер.

Советник президента США подчеркнул, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году, и Дональд Трамп знает об этом.

«Россияне также проявляли активность в Европе, и во время недавних выборов во Франции, и на испанском референдуме о статусе Каталонии. Мы видели их активность в Мексике, попытки спровоцировать путч в Черногории. Сорвать завесу с российской кампании дестабилизации - это первый важный шаг, который позволит всем увидеть их истинные намерения, а это ослабит их возможности сеять неуверенность в людях и настраивать сообщества друг против друга», - считает советник президента Трамп по национальной безопасности.

По его словам, Россия по-прежнему отрицает свою причастность к подобным действиям, но делает это все менее убедительно.

«Эти же люди заявляли: «Нет, мы не сбивали авиалайнер и не убивали всех этих людей»; «Нет, наших солдат нет в Крыму и на востоке Украины»; «Мы не предоставляем поддержку сирийскому режиму, ответственному за массовые убийства собственных граждан с использованием химического оружия». Сегодня этим словам уже никто не верит», - отметил Макмастер.

По мнению генерала, каждое арабское государство должно понимать, что делает Россия на Ближнем Востоке, а именно - стремится использовать деструктивные действия Ирана, который разжигает гражданскую войну в регионе, вооружает и поддерживает террористические группировки такие как «Хезболла». «За такую поддержку России придется заплатить большую цену», - заявил Герберт Рэймонд Макмастер.