Трамп верит в справедливость спецпрокурора США по вмешательству РФ в выборы

Президент США Дональд Трамп верит в то, что спецпрокурор по России Роберт Мюллер, расследующий дело о возможных тайных соглашениях между Москвой и предвыборным штабом Трампа, будет корректен по отношению к нему.

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"Думаю, что он будет справедлив", - заявил глава Белого дома в интервью газете The New York Times, передает DW.com.

Одновременно Трамп вновь заявил, что его команда не сотрудничала с российскими властями, и выразил надежду на то, что расследование Мюллера вскоре будет завершено. Не следует затягивать этот процесс, поскольку его безрезультатность отрицательно сказывается на репутации Соединенных Штатов, отметил он далее.

Помимо Мюллера, расследованием возможных связей избирательного штаба Трампа с представителями России и предполагаемого вмешательства Москвы в американские выборы занимаются специальные комитеты Конгресса США и Федеральное бюро расследований.

Американские спецслужбы уверены, что за хакерскими атаками на сайты Демократической партии и предвыборной команды кандидата от этой партии Хиллари Клинтон стоят российские спецслужбы, преследовавшие цель повлиять на исход голосования. Дональд Трамп многократно отрицал какие бы то ни было договоренности между его командой и представителями РФ.