Тимошенко: с отравлением Ющенко давно можно было бы разобраться

Выяснить обстоятельства отравления президента Виктора Ющенко в 2004 году можно было уже давно, считает премьер-министр Юлия Тимошенко.

Об этом она сказала в эфире телеканала ICTV, отвечая на вопрос, что ей известно об этом деле.

"Мне жаль президента, жаль, что так случилось с его здоровьем, жаль, что он перенес такие тяжелые заболевания и очень жаль, что это повлияло и на его здоровье и на его внешний вид. Я считаю, что вокруг этого нельзя шутить, потому что жертва принесена", - отметила премьер.

"Выяснить обстоятельства, на мой взгляд, можно было бы давно, потому что в Генпрокуратуре работают те команды, которые полностью подотчетны и подконтрольны президенту. Нужно было уже давно выяснить сущность того, что происходило", - сказала Тимошенко.

"Я, как премьер-министр, сделала только одну важную вещь: у нас в Украине не было ни одной сертифицированной лаборатории, которая может сделать анализы человеку, для того чтобы получить результат, что там есть, чего там нет, и что происходит с такими отравлениями. Мы выделили деньги, построили такую сертифицированную лабораторию", - рассказала она.

"Я очень бы хотела, чтобы Генпрокуратура и следственная группа, которая этим занимается, начала с одной важной вещи - сделать анализы в присутствии международных экспертов, и просто один раз посмотреть на анализы, что там такое.

Тимошенко подчеркнула, что "пока, ни когда Турчинов работал главой СБУ, ни когда работали все эти группы, так и не удалось сделать такого открытого честного анализа".

Украинская правда