Главы МИД Германии и Польши едут к Ющенко и Януковичу

Министры иностранных дел Германии Франк-Вальтер ШТАЙНМАЙЕР и Польши Радослав СИКОРСКИЙ во время визита в Украину 17 июня проведут встречи с представителями власти и оппозиции.

Об этом сообщает сегодня AFP со ссылкой на пресс-секретаря немецкого министра иностранных дел Йенса ПЛОТНЕРА.

“Цель (визита) заключается в том, чтобы увидеть, как Европейский Союз может усилить свои контакты с Киевом для стабилизации экономической ситуации в Украине”, - сказал пресс-секретарь министра.

Кроме того, по его словам, Ф.В.ШТАЙНМАЕР и Р.СИКОРСКИЙ планируют обсудить вопрос о предоставлении Украине помощи для разрешения политического кризиса.

В ходе визита министры планируют встретиться с представителями власти и парламентской оппозиции.

Как сообщал УНИАН, 17 июня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет министра иностранных дел ФРГ Ф.-В.ШТАЙНМАЕРА и министра иностранных дел Польши Р.СИКОРСКОГО.