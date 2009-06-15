Ющенко хочет знать, куда Тимошенко тратит деньги

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил письма председателю Счетной палаты Валентину СИМОНЕНКО, в котором просит усилить контроль за использованием средств бюджета в текущем году.

Как сообщает пресс-служба Президента, с такой просьбой глава государства обратился, учитывая наличие серьезных проблем в выполнении бюджета-2009.

При этом В.ЮЩЕНКО сослался на статьи 26 и 59 Бюджетного кодекса Украины, согласно которым Государственное казначейство Украины ежемесячно предоставляет Счетной палате отчетность о выполнении государственного бюджета Украины, а Счетная палата осуществляет внешний контроль и аудит использования средств госбюджета.

В частности, в своем письме Президент просит Счетную палату обеспечить в ежемесячном режиме осуществление Счетной палатой оперативного анализа состояния выполнения государственного бюджета с обязательным обнародованием его результатов; осуществить тематическую проверку законности и эффективности использования средств созданного в бюджете Стабилизационного фонда; проанализировать состояние финансирования в текущем году ряда бюджетных программ.

Также В.ЮЩЕНКО просит предоставить материалы проверок и аудитов использования бюджетных средств, проведенных Счетной палатой в 2009 году.

Как сообщал УНИАН, сегодня аналогичное письмо Президент направил Председателю Верховной Рады Владимиру Литвину.