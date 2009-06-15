Ющенко написал Литвину: просит вызывать Тимошенко на ковер

Президент Виктор Ющенко написал председателю Верховной Рады Владимиру Литвину письмо, в котором утверждает, что в этом году ситуация с выполнением госбюджета является критической. В частности глава государства считает необходимым в ближайшее время заслушать в парламенте отчет Кабинета министров и выводы Счетной палаты относительно выполнения государственного бюджета.

«Выполнение бюджета сопровождается рядом чрезвычайно опасных экономических и финансовых тенденций. Правительство постоянно прибегает к коррекции в сторону уменьшения показателей бюджетной росписи, использованию накопленных в предыдущие периоды ресурсов, сбору налогов вперед, задержкам бюджетного возмещения НДС, эмиссионному финансированию расходов государственного бюджета», - при замечания Президента пресс-служба главы государства.

Также в письме Ющенко утверждается, что правительство не выполнило норму Закона о госбюджете-2009, в соответствии с которой по результатам выполнения бюджета Кабинет Министров до 1 мая 2009 года вносит на рассмотрение Верховной Рады проект изменений к основному финансовому документу страны.

«Учитывая то, что проблема выполнения бюджета в условиях преодоления кризисных явлений в экономике является ключевой и от нее зависит дальнейшее экономическое развитие страны, прошу Вас в ближайшее время заслушать в Верховной Раде отчет Кабинета Министров и выводы Счетной палаты относительно выполнения бюджета и выработать соответствующую позицию парламента относительно необходимости внесения изменений в государственный бюджет Украины», - отмечает Президент в письме к Председателю ВР.