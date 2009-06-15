Тимошенко уже не хочет индексировать «Юлины тысячи»

Правительство отныне хочет платить компенсации не только по обесцененным вкладам в Сбербанке СССР, но и по “ценным бумагам, приобретенным в учреждениях Сберегательного банка СССР, которые действовали на территории Украины”. Такая новация содержится в зарегистрированном в Верховной Раде правительственном законопроекте "О государственных гарантиях возобновления сбережений граждан Украины (относительно механизма возвращения сбережений)”.

Также Кабмин предлагает добавить в закон положение о том, что компенсации подлежат все денежные сбережения, которые находились на счетах Сберегательного банка Украины и бывшего Укргосстраха (сейчас компенсации подлежат вклады в Сбербанке) “не менее одного полного календарного года в период 1992 - 1995 годов”.

В то же время из закона “О государственных гарантиях возобновления вкладов” предлагается вычеркнуть положение о компенсационной индексации сбережений граждан в соответствии с индексом инфляции, которая, согласно требований действующего закона, должна осуществляться “при выдаче вкладов, страховых взносов, погашении ценных бумаг”. И оставить в законе лишь коэффициент пересчета: 1 рубль сбережений равняется 1,05 гривне по состоянию на 1 октября 1996 года.

Еще одно предложение от Кабмина: внести в закон пункт такого содержания: “В пределах одного бюджетного года проводится выплата компенсации гражданину лишь по одному счету”.

А также дополнить закон однозначным требованием, что на выплату компенсаций можно претендовать лишь после того, как данные вкладчика будут внесены в информационно-аналитическую систему «Реестр вкладчиков сбережений граждан» и «Реестр страхователей и застрахованных лиц». Интересно, что действие этого ограничения Кабмине не предлагает распространить и на “иностранных граждан и лиц без гражданства”, которые по закону О государственных гарантиях возобновления сбережений тоже имеют право претендовать на возмещение обесцененных вкладов и ценных бумаг советских времен.