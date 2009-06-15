За использование 140 киевских объектов будут драть деньги

Столичная власть подготовила проект решения Киевского городского совета «Об утверждении Положения о символике г. Киева и Перечня названий и изображений объектов, относящихся к символике г. Киева».

Текст Положения о символике и Перечне названий и изображений объектов, относящихся к символике Киева, обнародован для обсуждения на официальной веб-странице городской власти. Подготовленным проектом предусмотрено признать утратившим силу решение Киевсовета народных депутатов от 15 февраля 1994 г. “О введении сбора за право на использование символики г. Киева” со всеми изменениями и дополнениями (Этим решением был введен сбор за право использования символики Киева с 1 апреля 1994 г. Он взимается из юридических лиц в размере 0,1% от стоимости выпущенной продукции или услуг с использованием символики, с граждан-предпринимателей - в размере 5 необлагаемых минимумов доходов граждан в год).

Новая редакция решения Киевсовета подготовлена Главным управлением охраны культурного наследия КГГА с целью совершенствования нормативной базы взимания местного сбора за использование символики города Киева с наиболее полным освещением содержания, описания и порядка использования местной символики, приведение ее в соответствие с требованиями действующего законодательства Украины.

Как отмечают в мэрии, Перечень названий и изображений объектов, относящихся к символике Киева, охватывает весь массив объектов культурного наследия города. Перечень существенно расширен и в части названия, и в части изображений объектов.

В частности, в него вошли: 140 названий исторических объектов; изображение - 5 улиц (Андреевский спуск, Набережная Днепра, Петра Сагайдачного, Крещатик, бульвар Шевченко), 6 площадей (Арсенальная, Бессарабская, Европейская, Контрактовая, Майдан Незалежности, Ивана Франко), 8 фонтанов (фонтаны на Майдане Незалежности, фонтан „Самсон” на Контрактовой площади, фонтан на площади И.Франко, фонтан в Золотоворотском сквере, фонтан в Мариинском парке, фонтан на Владимирском проезде, фонтан «Лев» на Владимирском проезде, Фонтан «Солнце» на Владимирском проезде) и 2 беседки (на Андреевском спуске и на Владимирской горе); изображение 16 архитектурных ансамблей и комплексов города (в частности, комплекс Киевской крепости, комплекс ВДНХ, Музея народной архитектуры и быта Украины); изображение 30 памятников и памятных знаков, а также около 70 изображений отдельных домов и сооружений. В перечень также попали изображения 6 станций метрополитена («Арсенальная», «Вокзальная», «Крещатик», «Университет», «Днепр» и «Золотые ворота»); 10 столичных мостов и геральдика территориальной общины - Герб города Киева, гербы районов города Киева и флаг города.

Уплате сбора подлежит использование вышеупомянутых названий и изображений объектов из Перечня в наименованиях предприятий и отдельных видах продукции, изображения объектов, которые используются при изготовлении печатной (кроме бланков деловых бумаг), сувенирной, рекламной продукции и пр.

Использование символики разрешается только при наличии разрешения, предоставленного Главным управлением охраны культурного наследия КГГА, причем разрешительная документация выдается на один год (на основании Порядка выдачи разрешений на использование символики города Киева).

Плательщиками сбора определены как юридические (включая предприятия с иностранными инвестициями) так и физические лица, получившие государственную регистрацию в г. Киеве и использующие символику столицы в коммерческих целях.

Проект решения предусматривает сохранение ставки сбора, то есть с юридических лиц - 0,1% стоимости выработанной продукции (выполненных работ, предоставленных услуг) с использованием символики Киева (за вычетом налога на добавленную стоимость); для физических лиц - пять необлагаемых минимумов доходов граждан.

Сбор за право на использование символики столицы платится ежеквартально. Средства сбора перечисляются плательщиком в бюджет района по месту регистрации плательщика.

Вместе с тем, от уплаты сбора освобождаются: юридические лица при изготовлении хлебобулочных изделий, в названии которых используется символика Киева (например, хлеб "Дарницкий"); бюджетные учреждения, в наименовании которых есть названия (или производные от них) объектов, согласно Перечням отнесены к символике г. Киева; общественные и религиозные организации, благотворительные фонды; юридические и физические лица при создании научно-популярной, художественной, исторической литературы, произведений искусства с использованием символики города (кроме рекламной продукции). Также к группе льготников отнесены: коммунальные предприятия "Киевпасстранс" и "Киевский метрополитен" при использовании в названиях предприятий, их филиалов, отдельных и структурных подразделений и объектов символики Киева; акционерные компании "Киевводоканал", "Киевгаз", "Киевэнерго", "Киевэлектромонтаж", "Трест Киевспецстрой", "Киевпорядкомплект", "Киевспецмонтаж", трест "Киевгорстрой-1" им. М.П.Загороднего.

Замечания и предложения относительно новой редакции Положения и Перечня принимаются до 5 июля.