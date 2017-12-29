Волкер надеется встретиться с Сурковым в январе

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер надеется, что его следующая встреча с помощником президента Российской Федерации Владиславом Сурковым состоится в январе 2018 года.

Об этом спецпредставитель США сказал в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

"Она еще не назначена, я надеюсь, что она состоится в январе. Мы сейчас пытаемся найти дату, которая подойдет нам обоим", - отметил Волкер.

Также он сказал, что США никогда не признают аннексию Крыма Россией.

"Мы не признаем захват Крыма Россией, его заявленную аннексию. К счастью, в Крыму не ведутся активные военные действия, как на Донбассе, так что нам надо сосредоточиться на решении проблем в тех местах, где идут бои. И Минские соглашения дают возможности для этого, нам просто нужно увидеть, что положения договора соблюдаются, чего мы пока не наблюдаем. С Крымом, я думаю, нам предстоит долгий период разногласий по поводу его статуса", - заявил Волкер.

По его словам, РФ должна выполнить свое обязательство в рамках Минских соглашений и деоккупировать Донбасс.

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"По Крыму, я думаю, нам придется еще долго иметь разногласия. И, в конце концов, России нужно пересмотреть и занять новое место в контексте архитектуры европейской безопасности. Что касается Донбасса, то тут проще. Россия уже заявила, что в рамках Минских соглашения она согласна рано или поздно вернуть Украине суверенитет над ее территориями. Так что это вопрос того, как попасть из одной точки в другую. И это вопрос не изменения заявленной позиции России, а поиска пути превращения этой позиции в реальность", - отметил Волкер.

Также он добавил, что введенные западными странами санкции против РФ из-за войны на Донбассе не будут отменены, пока Украина не восстановит свою территориальную целостность.

"Санкции, как европейские, так и американские, относятся к разным категориям. Есть санкции, наложенные за заявленную аннексию Крыма. Есть санкции, наложенные позже за вторжение в Донбасс. Есть санкции в рамках «Закона Магнитского». Есть санкции за вмешательство России в американские выборы. И это все разные группы санкций. Самые суровые санкции были наложены на Россию за несоблюдение Минских соглашений, и, если бы Россия вышла из Донбасса, положения Минских договоров были применены, и мы бы увидели восстановление суверенитета Украины, тогда эти санкции были бы сняты", - заявил Волкер.

Как сообщал УНИАН, с середины лета 2017 года Волкер и Сурков провели три встречи.

Последняя состоялась 13 ноября в Белграде (Сербия). По ее итогам американская сторона заявила, что США и РФ продолжат прилагать усилия для прекращения войны на Донбассе, несмотря на различные концепции относительно путей достижения мира.

В свою очередь Сурков сообщил, что Волкер передал ему предложения по российскому проекту резолюции Совета безопасности ООН о размещении миротворцев на Донбассе.

27 ноября Волкер заявил, что его встреча с Сурковым 13 ноября стала "шагом назад" в плане обсуждения размещения миротворческой миссии на Донбассе.