В Кремле заявили, что не готовы комментировать результаты встречи Волкера и Суркова

В Кремле отказались комментировать результаты встречи специального представителя Государственного департамента США Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова.

Об этом сказал журналистам в Москве пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН о результатах переговоров и о том, какие три абзаца из 29 удалось согласовать.

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«Я пока не готов эту информацию предоставлять», - заявил Песков.

При этом на вопрос, озвучивала ли американская сторона предложение по численности миротворческого контингента в 20 тыс. человек, пресс-секретарь российского президента заметил: «Эти все сообщения не соответствуют действительности».

Как сообщал УНИАН, 13 ноября в сербском Белграде состоялась третья встреча Волкера и Суркова. По итогам американская сторона заявила, что США и РФ продолжат прилагать усилия для прекращения войны на Донбассе, несмотря на различные концепции относительно путей достижения мира.

В свою очередь Сурков сообщил, что Волкер передал ему предложения к российскому проекту резолюции Совета безопасности ООН по размещению миротворцев на Донбассе. «Детально обсудили российскую инициативу по развертыванию сил ООН в Украине. Американские друзья передали свои предложения к нашему проекту резолюции Совбеза - 29 абзацев. Три из них наша делегация признала приемлемыми. Мало, конечно. Но все-таки три - не равно нулю. Лучше, чем ноль», - отметил Сурков.

Перед встречей Волкера и Суркова в Белграде издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что США готовятся в ближайшие дни предложить России план размещения на Донбассе 20 тыс. иностранных миротворцев ООН.