Украина проверит Черноморский флот на радиацию

Украина в 2009-2017 гг. намерена провести радиологическое обследование объектов и земельных участков, используемых Черноморским флотом РФ, для выявления несанкционированных отходов или брошенных источников ионизирующего излучения и радиоактивного загрязнения. Это предусмотрено в плане дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Севастополя, утвержденному распоряжением правительства страны.

Эта работа поручена Минприроды и Севастопольской горгосадминистрации. Проверка будет проводиться согласно закону о защите человека от влияния ионизирующего излучения.

План также включает раздел об эффективном использовании в невоенных целях после 2017 г. инфраструктуры Севастопольской бухты. Для этого планируется провести инвентаризацию акватории, имущества, бухт и причальных стенок, переданных согласно базовым соглашениям от 28 мая 1997 г. России для временного размещения Черноморского флота.

Минтранссвязи, МИД и Минфин Украины в 2016 г. должны подготовить проект концепции развития Севастопольского транспортного узла с использованием объектов, арендованных Российской Федерации. Причалы, используемые ЧФ РФ, после окончания срока их аренды, планируется передать Севастопольскому морскому торговому порту.

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