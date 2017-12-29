Не хотели "светить" агентов: Марчук связал отзыв Россией членов СЦКК с введением биометрического контроля

Представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук сообщил, что Россия отозвала своих представителей из Совместного центра контроля и координации прекращении огня и стабилизации линии соприкосновения сторон на Донбассе (СЦКК), потому что после введения с 1 января биометрического контроля на границе им придётся «засветить» данные около 300 человек.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«С 1 января 2018 года российским офицерам, въезжающим по ротации на территорию Украины в СЦКК, нужно будет, как и всем другим гражданам РФ, оставлять нашим пограничникам отпечатки своих пальцев», - напомнил Марчук.

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«Казалось бы, и что тут такого. Ну да, это если ты просто гражданин или даже просто военный. А если ты сотрудник какой-либо спецслужбы и, как говорится, едешь под каким-то прикрытием. Ведь отпечатки пальцев привязываются к фамилии и к фотографии. А кто знает, куда и когда ещё тебе придётся выезжать за пределы России по делам службы в будущем. И кто знает, с кем Украина может поделится этой базой данных. Ведь ротационный период для российских офицеров где-то 3-4 месяца. Это около 300 человек в год нужно засветить, привязав их к отпечаткам пальцев и фотографии», - отметил представитель Украины.

Он отметил, что въезжать и выезжать на территорию Украины можно только организованно и только через КПП госграницы, и только в Харьковской области.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря в МИД РФ заявили, что Россия прекращает работу своих представителей в СЦКК из-за якобы «напряженной морально-психологической обстановки» и «пренебрежительного отношения украинских военнослужащих» к российским военным. Также в МИД РФ отметили, что еще одной причиной отзыва офицеров является введение Украиной с 1 января 2018 года нового порядка въезда и пребывания граждан России. В частности, россияне не хотят сдавать отпечатки пальцев.

В МИД Украины считают, что решение РФ об отзыве своих военных из СЦКК существенно подрывает Минские соглашения.

В Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщили, что места отозванных из СЦКК российских офицеров заняли боевики.

20 декабря Марчук сообщил, что Россия готова вернуть своих военных в СЦКК при определенных условиях: «Утверждение положения о СЦКК, их статус, гарантии безопасности и т.д.».