Биометрический контроль на границе с РФ заработает с 27 декабря в тестовом режиме - Слободян

Мобильные комплексы биометрического контроля на границе с Российской Федерацией заработают с 27 декабря в тестовом режиме.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян.

«27 числа в тестовом варианте мы попробуем использовать их на различных участках украинско-российской границы для того, чтобы протестировать саму систему, посмотреть готовность наших рабочих мест к более масштабному старту, который состоится с 1 января. Да, действительно, с завтрашнего дня эти мобильные комплексы будут использоваться на украинско-российском участке границы в основных пунктах пропуска», - рассказал Слободян.

На вопрос ведущего, какое количество таких комплексов и где именно они будут размещены, Слободян ответил: «Они будут менять в процессе этих дней, которые остались до Нового года, свою дислокацию. Они будут использоваться там, где будет самый большой трафик, во-первых. Во-вторых, там, где есть потенциальная необходимость их применять на направлениях сосредоточения основных усилий. Конечно, это будут и основные пункты пропуска. Это Гоптовка в Харьковской области, Бачевск в Сумской - там, где расположены основные стратегические магистрали, а также и в других местах, чтобы посмотреть, как работает связь и как работают коммуникации».

Слободян также подчеркнул, что сейчас идут последние технические приготовления к тому, чтобы эти комплексы с 1 января заработали в полном режиме.

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«Сейчас идут технические приготовления. Конечно, объем работы, который нужно было выполнить в течение последних 4 месяцев, достаточно велик. Это не только обустройство наших основных 157 пунктов пропуска необходимой аппаратурой, но и создание системы передачи этой информации, хранения этой информации. То есть это достаточно такой масштабный проект, если брать и для ГПСУ и для Украины в целом... До 1 января мы будем готовы на 100 процентов», - сказал он.

На вопрос будут ли подобные мобильные комплексы установлены на пунктах пропуска в зоне АТО, Слободян ответил: «Если мы говорим о зоне АТО, и на КПВВ на линии разграничения граждане РФ могут проезжать только по той территории, которая контролируется Украиной, на ту территорию, которая временно нам неподконтрольна и то при условии наличия разрешений. То есть для того, чтобы попасть на КПВВ в зоне АТО, им нужно официально пересечь границу в действующих пунктах пропуска и, конечно, они будут проходить биометрическую проверку там, где они будут заезжать в Украину. В то же время, КПВВ и на линии разграничения, и на админгранице с временно оккупированным Крымом будут установлены приборы для биометрического контроля, но они будут выполнять там скорее вспомогательную функцию для проверки биометрических данных того или иного лица в случае, если возникнет сомнение например, что это действительно тот гражданин, паспорт которого человека он предоставляет. То есть на линии разграничения».