Довгий прокомментировал заявление Луценко
Довгий ответил на заявление Луценко об открытии против него нового уголовного производства.
Народный депутат Олесь Довгий призвал Генерального прокурора Юрия Луценко прекратить выяснение старых обид.
"Призываю генерального прокурора вовремя остановиться и сконцентрировать все свои силы и возможности на развитии новой страны, в которой верховенство права является безусловным. Считаю, что усилия и полномочия такого политика должны быть направлены на строительство завтрашнего дня, а не на выяснение обид прошлого – со злоупотреблением должностными полномочиями и беспрецедентным давлением на своих подчиненных", - написал Олесь Довгий на своей странице в Фейсбук.
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По его словам, Луценко рискует пойти по стопам своих предшественников, которые использовали служебные полномочия для решения личных вопросов.
"Очень надеялся, что у генерального прокурора хватит мужества и политической культуры, а также ответственности государственного деятеля, чтобы собственные амбиции и ненависть не перекладывать на его властные полномочия. Не годится человеку, который в такое сложное для страны время находится на таком ответственном месте, действовать в худших традициях прежнего режима и своих предшественников. Время пройдет очень быстро, и правда все равно победит. За ним и за его действиями наблюдает не только все украинское, но и международное сообщество", - подчеркнул депутат.
Напомним, 22 декабря Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла уголовное производство в отношении Олеся Довгого. В САП отметили, что не нашли состава преступления в действиях Довгого на посту экс-секретаря Киевсовета в 2007 году при решении земельных вопросов.
После этого, 28 декабря, Генпрокурор Юрий Луценко сообщил об открытии в отношение Довгого нового уголовного производства по тем же земельным решениям, принятым Киевсоветом в 2007 году.