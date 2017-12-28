Луценко считает неприемлемым решение САП о закрытии дела Долгого

Генеральный прокурор Юрий Луценко считает неприемлемым решение САП о закрытии дела народного депутата Олеся Довгого.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Считаю решение САП о закрытии дела народного депутата О. Довгого неприемлемым. Решение процессуального руководителя в уголовном производстве о его закрытии на основании п. 3 ч. 1 ст. 284 УПК - "в связи с невозможностью установить достаточные доказательства для доказательства виновности лица в суде и исчерпанием возможности их получения" вызывает и удивление, и возмущение. Во - первых, доказательства по делу есть. Их слышала вся страна и на их основе ВР сняла неприкосновенность с депутата. Во-вторых, если САП хотела собрать больше доказательств, то за 5 месяцев это должно было быть сделано. Следовательно, 1438 га земли незаконно украли, но САП не может доказать - кто», - написал генпрокурор.

Луценко также сообщил, что сегодня прокуратура Киева зарегистрировала производство по факту растраты имущества в особо крупных размерах (ст .191 УК) при отчуждении более тысячи гектаров столичной земли на острове Жуков через так называемые кооперативы. Срок давности по этой статье УК - 15 лет.

Напомним, вчера на своей странице в Facebook народный депутат Украины Олесь Довгий заявил, что Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла уголовное производство в отношении его.

"Дело, сфабрикованное генпрокурором, развалилось и закрыто в связи с отсутствием доказательной базы", - написал он.

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Как сообщал УНИАН 21 июня генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о даче согласия на привлечение Довгого к уголовной ответственности, в действиях которого усматриваются признаки злоупотребления служебным положением, совершенного в соучастии, с целью незаконного отчуждения 10 земельных участков в заказнике "Остров Жуков" общей площадью 44,25 га.

11 июля Верховная Рада лишила Довгого депутатской неприкосновенности.

21 сентября директор НАБУ Назар Холодницкий сообщил, что направил в Генпрокуратуру представление об объявлении подозрения Долгому. 22 сентября генпрокурор Юрий Луценко подписал уведомление о подозрении Долгому, в тот же день подозрение было вручено депутату.

Депутат подозревался в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, а именно в злоупотреблении властью и служебным положением при выполнении им полномочий заместителя Киевского городского головы - секретаря Киевсовета.

По данным столичной прокуратуры, в результате указанных действий были незаконно переданы в собственность жилищному кооперативу 10 земельных участков природно-заповедного фонда - заказника местного значения «Остров Жуков» общей площадью 44,25 га, чем государству нанесен ущерб на общую сумму 81,7 млн грн и является тяжкими последствиями.

Долгий все обвинения отвергал.