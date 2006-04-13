Рыбачук собирается подать в отставку

Олег Рыбачук намерен уволиться по собственному желанию с поста главы Секретариата президента.

Об этом сообщил заслуживающий доверия источник в Секретариате. В то же время руководитель пресс-службы президента Лариса Мудрак отказалась вчера комментировать возможность отставки Рыбачука. По данным источника, Рыбачук просил о своей отставке президента Виктора Ющенко еще перед выборами, однако получил отказ. Сейчас рассматривается несколько вариантов дальнейшей работы нынешнего главы Секретариата и бывшего вице-премьера по вопросам европейской интеграции....

В частности, Рыбачук может получить дипломатическую должность. Среди постов, которые были предложены Рыбачуку, — должность посла Украины в Швеции, и уже получен агреман, одобряющий такую кандидатуру, сообщил источник. Кроме того, Рыбачук рассматривает возможность возвращения на банковскую службу.

Должность посла Украины в Швеции вакантна с июля 2004 года. Однако в пресс-службе МИДа отказались давать любую информацию относительно назначения посла в Швеции до того, как об этом не сообщит сам президент. В последнее время глава Секретариата стал реже появляться на совместных мероприятиях с главой государства. К примеру, он отсутствовал на встрече Ющенко с представителями победителей парламентских выборов 11 апреля. (На этой встрече присутствовали заместители Рыбачука Иван Васюник и Анатолий Матвиенко). В Секретариате не смогли объяснить причину его отсутствия.

"Обком" со ссылкой на газету "Дело"