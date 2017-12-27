Порошенко вместе с послом Франции летят на место обмена заложников

15:38, 27 декабря 2017
Политика
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Президент беседует с первыми освобожденными с борта вертолета.

Ылюстрацыя REUTERS

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон сообщила, что президент Украины Петр Порошенко направляется на место обмена заложников.

Читайте такжеРуководство государства вечером встретится с освобожденными из плена боевиковОб этом французский дипломат сообщила в микроблоге "Твиттер".

"Президент Порошенко разговаривает по телефону с освобожденными на борту вертолета, который должен доставить нас на место обмена", - заявила Дюмон.

При этом она не уточнила, куда именно должен приземлиться вертолет.

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Теги: #обмен пленными#обмен заложниками#порошенко донбасс