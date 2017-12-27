Появились первые фото с обмена пленными в Донецкой области
13:19, 27 декабря 2017Общество
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Обмен должен пройти в районе КПВВ "Майорское". Там полностью отключат интернет.
Ранее планировалосмь, что обмен начнется в полдень \ Телеканал "Прямой"
Сам обмен состоится не раньше 14:00. Хотя ранее планировалось, что этот процесс начнется в полдень.
Обмен пройдет в районе Горловки \ Телеканал "Прямой"
К месту обмена прибыли все сторонs \ Телеканал "Прямой"
Место и время обмена держали в тайне \ Телеканал "Прямой"
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Новость в сюжете: Обмен пленными на Донбассе