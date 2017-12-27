Появились первые фото с обмена пленными в Донецкой области

Обмен должен пройти в районе КПВВ "Майорское". Там полностью отключат интернет.

Сам обмен состоится не раньше 14:00. Хотя ранее планировалось, что этот процесс начнется в полдень.

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