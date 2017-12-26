Арьев объяснил заявление главы МИД Германии о новой модели отношений между Украиной и ЕС

Существует несколько причин, почему руководство Министерства внешних дел Германии говорит о том, что Украина еще не скоро может стать членом Евросоюза.

Об этом заявил глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат от БПП Владимир Арьев, передает Эспрессо.TV.

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По его словам, такие слова следует рассматривать с позиции того, что Габриэль пытается наладить отношения с Россией и является сторонником отмены санкций против нее.

"Есть вторая точка зрения стандартной немецкой внешней политики, которая имеет такое условие: если она делает что-то вроде того, что я сказал, то она должна тому, кто пострадал, подсластить определенным образом пилюлю", - подчеркнул Арьев.

Он объяснил, что на самом деле эта идея министра, которая вряд ли обсуждалась в Евросоюзе, была обнародована, чтобы усилить сотрудничество Украины с ЕС.

Депутат добавил, что Габриэль, несмотря на это, все равно будет и дальше поднимать этот вопрос, поэтому надо внимательно следить за тем, какими будут его дальнейшие шаги.

Ранее министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в интервью немецкому медиаконцерну Funke Mediengruppe заявлял, что Брюссель мог бы начать выстраивать отношения с Украиной и Турцией, опираясь на новую модель, сформированную по итогам выхода Великобритании из Европейского Союза.

Габриэль считает, что в ближайшие годы эти две страны не станут членами Евросоюза. "В этой связи мы должны подумать об альтернативных формах для более близкого сотрудничества" с ними, добавил глава внешнеполитического ведомства ФРГ.