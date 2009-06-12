Тимошенко: кто-нибудь задал себе вопрос, а что будет после выборов?

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что до президентских выборов новых переговоров о консолидации политических сил не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила в интервью «5 каналу».

«Нет, сейчас, до президентских выборов, к сожалению, уже никаких переговоров не будет. Потому что президентские выборы – это не перемирие, это самый радикальный пик конфронтации. Президентские выборы – это в каждой стране, по сути дела, полномасштабное политическое противостояние. Я не могу сказать война, хотя в Украине это выглядит как война. И кто-нибудь задал себе вопрос, когда разрушали сейчас этот переговорный процесс, а что будет после президентских выборов? Это самое главное», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, кто бы ни победил на президентских выборах, будет вынужден работать не имея большинства в парламенте. «Ну хорошо, кто бы ни победил: так, как вы задаете вопрос, ТИМОШЕНКО победила или ЯНУКОВИЧ. Кто бы ни победил, приходит в разбитый и разделенный парламент. И это все на фоне кризиса. Неизвестно, как еще суды себя поведут. Например, 2004 год мы видели, что и третий тур был выборов президентских. Смирятся ли одни кандидаты с поражением, а вторые смогут ли удержать победу. Удержать уже объявленную победу. Вы же понимаете, что это будет мощное и серьезное противостояние», - прогнозирует она.

«Дальше пошел второй этап, стал кто-то Президентом. Пришли в парламент, где ни у кого нет большинства. Возьмем радикальный вариант: отправили парламент на досрочные выборы. Еще 8 месяцев борьбы без каких-либо антикризисных действий – все ушли на войну. Вернулись, а в парламенте опять 30, 30, 30%, и опять ни у кого нет большинства, и новая волна войны. Вот в чем проблематика. Когда-то нужно это остановить», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.