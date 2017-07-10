Турчинов назвал причины введения биометрического контроля для иностранцев

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявляет, что Украина вводит биометрический контроль для иностранцев, чтобы диверсанты не пересекали границу по поддельным документам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня в Киеве по результатам заседания СНБО.

«Вопрос, касающийся усиления контроля над въездом-выездом и пребыванием граждан других государств и лиц без гражданства по территории Украины. Вводится порядок пересечения государственной границы, именно такое решение принял СНБО и соответствующие поручения получили органы государственной власти, относительно пересечения границы нашей страны по биометрическим паспортам, а также обязательного снятия биометрических данных, это касается в первую очередь отпечатков пальцев, это касается граждан других стран, кроме государств, с которыми Украина имеет соответствующие соглашения», - заявил он.

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«Понятно, что в первую очередь это будет касаться российских граждан. Этот вопрос связан с усилением безопасности после терактов, которые недавно произошли, после той агрессии, которая ощущается в пределах гибридной войны, которую ведет против нас РФ, для того, чтобы диверсанты, террористы, шпионы и т.д. не могли пересекать нашу границу с поддельными документами или по другим технологиям», - добавил Турчинов.

Как сообщал УНИАН, сегодня президент Петр Порошенко заявил, что Украина введет биометрический контроль на границе для всех иностранцев.

«Украина введет биометрический контроль для граждан других государств, пересекающих украинскую границу. Об этом говорили на заседании СНБО. Такой шаг значительно усилит возможности для борьбы с терроризмом», - заявил президент.

По словам Турчинова, биометрический контроль для иностранцев на границе должен заработать не позднее 1 января 2018 года.