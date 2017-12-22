Интеграция в ЕС и НАТО должна поставить точку в попытках Москвы вернуть Украину в свою сферу влияния - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что украинская интеграция в Европейский Союз и ОрганизациЮ Североатлантического договора (НАТО) должна поставить точку в попытках Москвы вернуть Украину в российскую сферу влияния.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время выступления по случаю 100-летия дипломатической службы Украины.

Порошенко подчеркнул, что никто не знает лучше коварство российского режима, чем украинцы.

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"Поэтому нашей исторической миссией, очевидно, и должно быть, чтобы мы на передовой борьбе цивилизованного мира с российским империализмом демонстрировали свои лучшие качества, и поэтому нашим с вами дипломатам есть задача сделать все от нас зависящее для того, чтобы успешная интеграция Украины в европейские и евроатлантические структуры навсегда поставила точку в попытках Москвы вернуть нас в свою, как они считают, сферу влияния", - заявил президент.

"Хочу еще раз напомнить слова: «Прочь от Москвы, от любой Москвы, красной и белой, от любого российского режима, царского, демократического, большевистского, от какого-либо имперского единства". Это слова другого украинского дипломата времен Украинской Народной Республики Максима Славинского. И эти слова сегодня, как никогда, актуальны. Наши с вами усилия должны быть направлены на объединение усилий демократического мира вокруг противостояния российскому агрессору, как и на то, чтобы агрессор понес заслуженный ответ за свои безответственные действия", - подчеркнул глава государства.

"То, что сегодня делает Россия, уже было. Ничего нового, поэтому, опираясь на свой исторический опыт, мир должен понять, что ожидать от Москвы чудесного перерождения в демократию совершенно напрасно, так же бесполезно, как и ее умиротворить. Просто недальновидно. Ничего больше Россия не боится так, как международного единства и солидарности. Также сильной, успешной, демократической Украины", - добавил президент.