Заммэра Запорожья во время обыска выпрыгнул в окно и сбежал в сторону "ДНР" - СМИ

21 декабря сотрудники столичного управления СБУ проводят обыски в доме у заместителя мэра Запорожья Анатолия Пустоварова, его помощников, а также у заместителя председателя Запорожского облсовета Владислава Марченко.

Сейчас известно, что Пустоваров сбежал от правоохранителей, которые осуществляют следственные действия, через окно своего дома, передает местный сайт "Актуально".

По информации издания IPnews, Пустоваров успел ускользнуть от стражей порядка и убежать в сторону Горловки Донецкой области.

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Напомним, фамилия Пустоварова уже фигурировало в скандальных историях. В частности, речь идет о закупке медицинского оборудования и злоупотребления властью должностными лицами Запорожского городского совета во время проведения тендерных закупок в медицинской сфере. Так, главный врач 5-й городской больницы Сергей Завгородний сообщил, что его не раз вызывали в кабинет заместителя городского головы Анатолия Пустоварова, где от него требовали изменить техническую заявку под определенного производителя.

Как стало известно УНИАН из собственных источников, запорожских чиновников и их помощников подозревают в возможных связях со структурами, которые финансируют боевиков «ДНР», а также передачи закрытой информации на неподконтрольную Украине территорию.