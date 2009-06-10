Заседание Кабмина началось минутой молчания

Сегодняшнее заседание Кабинета министров началось минутой молчания в память о погибших горняках на донецкой шахте имени Скочинского.

Как передает корреспондент УНИАН, минуту молчания объявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«Я хотела бы, чтобы на сегодня от имени правительства обратились к Президенту с просьбой объявить траур по погибшим шахтерам», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, авария на шахте имени Скочинского (ГП «Донецкая угольная энергетическая компания») произошла 8 июня на глубине 1250 метров. Погибли 9 горняков. Сейчас продолжаются поиски еще 4 шахтеров.