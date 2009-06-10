Заседание Кабмина началось минутой молчания

10:32, 10 июня 2009
Политика
5397 0

Тимошенко обратится с просьбой к Ющенко

Василий Петьовка
Сегодняшнее заседание Кабинета министров началось минутой молчания в память о погибших горняках на донецкой шахте имени Скочинского.

Как передает корреспондент УНИАН, минуту молчания объявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«Я хотела бы, чтобы на сегодня от имени правительства обратились к Президенту с просьбой объявить траур по погибшим шахтерам», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, авария на шахте имени Скочинского (ГП «Донецкая угольная энергетическая компания») произошла 8 июня на глубине 1250 метров. Погибли 9 горняков. Сейчас продолжаются поиски еще 4 шахтеров.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter