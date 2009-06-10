Заседание Кабмина началось минутой молчания
10:32, 10 июня 2009Политика
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Тимошенко обратится с просьбой к Ющенко
|Василий Петьовка
Как передает корреспондент УНИАН, минуту молчания объявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.
«Я хотела бы, чтобы на сегодня от имени правительства обратились к Президенту с просьбой объявить траур по погибшим шахтерам», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Как сообщал УНИАН, авария на шахте имени Скочинского (ГП «Донецкая угольная энергетическая компания») произошла 8 июня на глубине 1250 метров. Погибли 9 горняков. Сейчас продолжаются поиски еще 4 шахтеров.
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