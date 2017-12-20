Самые дорогие и самые уродливые: как выглядят новогодние елки в разных городах Украины (фото)

В День Святого Николая, 19 декабря, праздничные новогодние елки официально засияли во всех городах Украины. Журналисты "Украинской правды" узнали, во сколько обошлись новогодние елки украинским городам и какие из них вызвали шквал критики со стороны местных жителей.

Итак, главной елке Украины не повезло с транспортировкой. 29-метровое дерево привезли из Ивано-Франковской области с опозданием в 5 дней. К тому же в Киев она попала не в лучшем виде, что и вызвало шквал критики у пользователи соцсетей.

Впрочем, перед официальным открытием, елка выглядела значительно пышнее, чем после доставки. Украсили дерево 3,6 км огоньков и более тысячи игрушек.

Стоимость елки и транспортировки составили 86 тыс. грн, украшения же стоили 2,7 млн грн.

Много разговоров было и о ровенской елке. Ей 53 года, а высотой она 25 метров. Городу она обошлась в 4,8 млн грн, еще 75 тыс. грн заплатили лесхозу за транспортировку. Общие расходы - установка и отделка елки и деревьев по соседству - стоили городу около 400 тыс. грн.

Львову новогоднее дерево подарила галичанка из села Брюховичи, поэтому платить за ель городу не пришлось.

18-метровая красавица на площади перед Оперным театром украшена только гирляндой из фонариков тепло-золотистого цвета. Ленты на декорациях также золотые - они подсвечиваются изнутри. Игрушек в этом году на дереве нет.

Сумская елка в этом году впервые искусственная и претендует на звание одной из самых уродливых елок Украины.

Деревце, которое полностью собрали уже 30 ноября, городскому бюджету стоило 1,54 млн грн. В эту сумму обошлись каркас, отделка и иллюминация. За дополнительные 800 тыс. грн. украсили огнями и центр города.

Николаевская елка - близнец сумской. 22-метровое искусственное дерево стоило городу 2,8 млн грн. Таким образом, она стала самой дорогой елкой в Украине.

Николаевцы, как и сумчане, не слишком приветливо встретили установку искусственной елки. Горожане называют искусственное деревце "елочкой из фильмов ужаса" за то, как она выглядит без иллюминации.

Новогоднее дерево в Житомире также искусственное. Оно стало рекордсменом среди елок по живучести: город купил 18-ти метровую елку в 2008 году и до сих пор ее использует. Тогда она обошлась Житомиру в 220 тыс. грн.

В Тернополе искусственное новогоднее дерево украшает город уже 8 лет подряд. Исключением стал лишь 2013 год - в этом году елка была живой. Высота искусственной красавицы 18,5 м. В этом году ее украсили приобретенными разноцветными шариками украинского производства.

Ужгороду елку, как и Львову, подарили бесплатно. Ее высота - около 15 метров. Дерево украсили 400 шариками - как прошлогодними украшениями, так и дополнительно закупленными. В этом году цветовая гамма елки - красно-золотая.

В Днепре высота елки составляет 28 метров. Она искусственная и очень похожа на Николаевскую. Украшено деревце 398-ю фонариками.

18-метровую главную елку Запорожья установили на площади Фестивальной. В прошлом году в каркас встроили 270 живых ветвей, в этом украсили искусственными. Стоимость деревца вместе с гирляндами - 1,4 млн грн. Специально для елки на Фестивальной запорожские дети сделали много игрушек своими руками.

Украшение этой елки игрушками стоило бюджету 42 тыс. грн - без учета стоимости игрушек, которые сделали дети. За эксплуатацию техники при развешивании игрушек заплатили из бюджета еще 28 тыс. грн.

300 тыс. грн стоило Полтаве обновить украшения на главной "искусственной" елке города. Каркас и ветви остались прошлогодними.

Расположена елка на Театральной площади. Еще 70 тыс. грн потратили на установку и охрану дерева.

Полтавскую елку начали устанавливать позже остальных - 13 декабря.

Всего город планировал выделить 1,5 млгн грн на покупку новой иллюминации и украшений.

Главная елка в Одессе искусственная, 20-метровая. Ее купили в 2013 году за 200 тыс. грн.

Установили праздничное дерево на улице Думской. Еще 300 тыс. грн стоят иллюминация и украшения.

Гирлянда главной елки имеет протяженность 4 км, а основные цвета - синий, желтый и белый. 400 сосен использовали, чтобы собрать 15-ти метровую елку на улице Дерибасовской.

"Живую" 22-ти метровую елку украсили в Виннице. Дерево с 4000 украшений и иллюминацией городу стоило 1 млн грн.

Уже не первый год харьковская елка остается высокой - 36 метров, а в 2015 году она была признана самой и в Европе. По высоте она равна 12-этажному дому.

Главная "живая" елка Луцка расположена на улице Театральной, там и растет. На украшение новогодних деревьев в разных районах города из бюджета города выделили 250 тыс. грн. Другая луцкая елка, которую установили возле торгового центра, может получить титул самой современной. Это, скорее, даже не елка, а инсталляция. В соцсетях ее сравнивают с пирамидой и ругают за отсутствие фантазии. Однако фото с этой елкой появляются чаще, чем с главной.

Как сообщал УНИАН, невероятную красоту главной елки страны в Киеве показали с высоты птичьего полета.