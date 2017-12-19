Генассамблея ООН рассмотрит сегодня украинский проект резолюции по Крыму

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций сегодня, 19 декабря, на заседании рассмотрит проект резолюции «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г.Севастополь (Украина)».

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Об этом сообщается в микроблоге миссии Украины в ООН в Социальный сети Twitter. «Во вторник, 19 декабря, в ГА ООН будет голосоваться украинская резолюция о правах человека в оккупированном Крыму», - говорится в сообщении.

Резолюция, в частности, будет направлена на предотвращение безнаказанности за преступления, совершенные на оккупированном полуострове. Во время заседания украинская сторона обратит внимание дипломатов на то, что Россия до сих пор не предоставила доступа международных наблюдателей на временно оккупированную территорию Крыма.

Как сообщал УНИАН, 14 ноября Третий комитет 72-й сессии Генассамблеи ООН одобрил проект резолюции «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г.Севастополь (Украина)». Украинские дипломаты после голосования отмечали, что, «несмотря на огромное давление со стороны Российской Федерации», за документ проголосовало 71 государство, против - 25, а 77 - воздержались.