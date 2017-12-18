Саакашвили объявил "мораторий" на дальнейшие митинги

Лидер партии "Движение новых сил" Михеил Саакашвили объявил мораторий на проведение маршей и митингов. Такое решение было принято из-за вчерашних столкновений возле Октябрьского дворца.

Об этом в эфире телеканала ZIK рассказал член политсовета «Движения новых сил» Иван Лозовой.

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Однако он отметил, что «Движение новых сил» не будет прекращать своих оппозиционных акций.

«Оппозиция – это очень важная часть демократии. Политика без оппозиции – это авторитаризм и диктатура. Хотя мы знаем, что Михеил Саакашвили объявил, что пока будет действовать полный мораторий на дальнейшие марши или митинги, учитывая то, что произошло вчера», - отметил Лозовой.

Как сообщал УНИАН, участники акции «Марш за импичмент» пытались прорваться внутрь Октябрьского дворца, чтобы обустроить там свой штаб, но на пути им стали правоохранители. Между митингующими и правоохранителями произошла потасовка, в результате чего пострадали 60 нацгвардейцев.